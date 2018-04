Tanti: “La Cooperativa Agorà ha assicurato che pagherà gli stipendi entro aprile”

Nota dell’assessore Lucia Tanti sul caso Agorà.

“Insieme al consigliere comunale della Lega Nord Egiziano Andreani abbiamo preso a cuore la vicenda dei dipendenti della Cooperativa Agorà che da mesi non ricevono lo stipendio. E nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro per fare il punto con i lavoratori della Rsa Maestrini e in merito alla gestione della struttura. Incontro che ha dato esiti positivi: la Cooperativa Agorà ha assicurato che provvederà entro aprile al pagamento degli stipendi e la Asl che farà investimenti sul personale e sulla struttura. Di certo mi farò garante che queste promesse vengano mantenute. Ringrazio il consigliere Andreani, la Asl, la Cooperativa Agorà, il coordinamento delle famiglie e gli operatori per il clima costruttivo e soprattutto per gli esiti concreti che permettono di guardare con fiducia al futuro”.