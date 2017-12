Tanti: “una casa per il ‘Dopo di noi’. Niente canone per i primi anni e così si dà sostegno alle famiglie”

Il Comune di Arezzo partecipa all’avviso pubblico regionale nell’ambito del progetto “Dopo di noi” che riguarda l’assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

“L’amministrazione – spiega l’assessore alle politiche sanitarie e sociali Lucia Tanti – nell’ambito dell’avviso, ha deciso di mettere a disposizione, per ospitare queste persone in difficoltà, locali comunali, attualmente inutilizzati, che si trovano in via Pasqui, per la durata di dieci anni. L’esecuzione dei lavori di adeguamento necessari per rendere tali locali funzionali al loro utilizzo, verranno eseguiti a cura e spese del soggetto co-progettatore, che verrà individuato dal soggetto capofila: l’azienda Usl Toscana Sud Est. Si tratta di un importante impegno dell’amministrazione e della giunta Ghinelli, che ancora una volta si pone dalla parte delle persone e delle famiglie che hanno difficoltà mettendo a disposizione uno spazio, senza ricevere canone di locazione, dove accogliere disabili in percorsi di autonomia”.