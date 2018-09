Tanti: “Arezzo città amica dei vaccini”. Sfiorata la copertura del 100 cento

A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico il tema dei vaccini torna ad essere particolarmente dibattuto. Tra obbligo flessibile e presidi intenzionati a far rispettare una legge, in Italia ci sono situazioni molto diverse tra loro. Ma cosa sta succedendo ad Arezzo? La città ha raggiunto un risultato da record, sfiorando addirittura il 100 per cento di copertura vaccinale. Lo spiega in un dettagliato intervento l’assessore comunale alle Politiche Sanitarie Lucia Tanti.

Sulle vaccinazioni il Comune di Arezzo ha mantenuto una posizione ferma. Le prime verifiche dimostrano che la campagna di sensibilizzazione che abbiamo portato avanti ha funzionato: per le scuole comunali, a pochi giorni dal suono della prima campanella, la copertura delle vaccinazioni sfiora il 100%. E comunque siamo in contatto telefonico con le famiglie che ancora non hanno adempiuto per accompagnarle nel percorso. Arezzo, senza dubbio, è una città amica dei vaccini, attraverso un iter efficace realizzato insieme alla Asl. La scienza non è ‘democratica’, è di chi sa. Chi sa ha il dovere di spiegare e accompagnare nella conoscenza tutti i cittadini con disponibilità, attenzione e umiltà, ma nell’ambito scientifico non sono tollerabili atteggiamenti arrangiati o lo strapotere dei ‘dottori di Facebook’. Così come non sono da avallare atteggiamenti protervi che mettono i cittadini ai margini, depotenziando il legittimo diritto ad essere informati.

E’ compito delle istituzioni rendere democratici i percorsi di conoscenza, sostenere il diritto delle famiglie a conoscere, aumentare a dismisura i momenti partecipativi, ma senza accarezzare complottismi o tendenze antiscientifiche. Ad Arezzo, tutti insieme, abbiamo segnato un buon percorso.