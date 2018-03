Tale quale show … per solidarietà con l’Associazione “Medici e musica” dell’ospedale di Arezzo e “Quinte tra le note”

Sorridere, si sa, fa bene alla salute, ci libera dai pesanti fardelli di cui spesso ci carichiamo nella vita. All’Antei di Pratovecchio, il prossimo 14 di Aprile alle ore 21.00, il sorriso, però, diventa anche un mezzo per aiutare gli altri. Sul palco del prestigioso Teatro andrà in scena il “Tale e quale show” che vedrà impegnati insieme le Associazione “Medici e Musica” e “Quinte tra le note”.

Cantanti, artisti e cabarettisti amatoriali, vestititi e truccati di tutto punto, si esibiranno in esilaranti performance. Molte le coppie e gli artisti che verranno “imitati”: da Alessandro Baldi e Francesca Alotta in “Non amarmi”, alle Sorelle bandiera con “Fatti più in là”, ad un esilarante Celentano, fino a Frank Sinatra e molti altra ancora.

A giudicare la migliore esibizione sarà una giuria formata dal sindaco di Pratovecchio-Stia Niccolò Caleri e la regista Cinzia Zulato.

Tutti i fondi che saranno liberamente raccolti saranno devoluti in beneficienza al piccolo comune terremotato di Fortino che ha ancora tanto bisogno di aiuti materiale per ricostruirsi e dare un futuro ai propri abitanti.

Il Rotary Club Casentino che organizza tutta la serata, è coadiuvato anche dai volontari che già lo scorso anno promossero, presso il Teatro Dovizi, il Secondo Memorial canoro “Cristina Sacchi”. In ricordo di Cristina, sul territorio casentinese sono state organizzate diverse manifestazioni dallo sport all’intrattenimento con l’unico scopo di aiutare le persone sofferenti.

Nella serata dell’Antei hanno dato il loro sostegno tante ditte del Casentino, mentre le associazioni che si “metteranno in gioco”, hanno alle loro spalle tante esperienze di questo tipo. L’ensemble Medici e Musica sono un gruppo di medici dell’Ospedale di Arezzo accomunati dalla passione per la musica e il canto. Dal febbraio 2012 hanno costituito un gruppo ma si esibiscono solo a scopo di beneficienza e solidarietà.

“Quinte tra le note”, è la nota associazione casentinese impegnata da anni in musical di successo.