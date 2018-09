Taglio del nastro per il nuovo Stadio Buitoni: la soddisfazione dell’amministrazione comunale di Sansepolcro

Il Comune di Sansepolcro è orgoglioso di annunciare la definitiva conclusione delle opere di rinnovamento dello stadio Buitoni. Una struttura ricca di storia che da anni presentava numerose criticità e che domenica 16 settembre sarà ufficialmente riaperta ad atleti e tifosi con la cerimonia inaugurale prevista per le 14:30, a pochi minuti dal match tra Sansepolcro e Pievese.

Dopo anni di immobilismo e continue problematiche in termini di fruibilità e sicurezza, la scelta dell’amministrazione comunale è stata quella di intervenire in modo concreto sulla questione andando a ristrutturare la quasi totalità dell’impianto sportivo al fine di soddisfare pienamente tutti i requisiti imposti dalla legge.

Dalla sostituzione delle recinzioni al rifacimento delle gradinate, dalla riqualificazione degli impianti all’adeguamento sismico di tribuna e area stampa: grazie ad un investimento da circa 230.000 euro, di cui 50.000 ottenuti tramite bando, è stata messa in atto un’importante opera di restauro che ha saputo rispettare appieno la storicità di un impianto sportivo di assoluto prestigio, progettato dall’architetto Pier Luigi Nervi e inaugurato nel 1933.

“Un’operazione impegnativa – dichiara il sindaco Mauro Cornioli – da tempo le pesanti problematiche dello stadio erano sotto gli occhi di tutti. Oggi, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dagli Uffici Comunali, siamo fieri di poter restituire alla città un luogo storico per lo sport nonché un fondamentale punto di ritrovo per la comunità biturgense. La cittadinanza è invitata a prendere parte alla festa inaugurale di domenica, nella speranza che il nuovo stadio possa diventare fin da subito il ‘dodicesimo uomo’ in campo al fianco dei nostri ragazzi. E come sempre, Forza Borgo!”