Tacconi, Flc Cgil: “giusto stop all’accorpamento Masaccio – Marconi”

“L’esito dell’incontro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno con i Dirigenti scolastici rappresenta il giusto e doveroso ripensamento rispetto all’annuncio di accorpare gli istituti comprensivi Masaccio e Marconi”.

Commenta il Segretario provinciale della Flc Cgil, Maurizio Tacconi la vicenda che in queste ore sta riguardando due distinte realtà scolastiche del valdarno che andranno a fondersi insieme.

“L’accorpamento sarebbe stato un forte danno per gli alunni, le famiglie e il personale scolastico. Esprimo la soddisfazione della Cgil per il fatto che l’Amministrazione comunale abbia ascoltato le molte voci, tra le quali la nostra, che in queste ore si sono espresse contro la perdita di autonomia dei due Istituti. Il nostro auspicio, infine, è che ogni decisione di rilievo che interessi il sistema scolastico locale sia presa dopo il coinvolgimento non solo delle organizzazioni sindacali ma anche della comunità locale proprio per confermare la priorità che tutti dovremmo e dobbiamo dare alla scuola e alla formazione” .