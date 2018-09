Super All Inclusive, la formula speciale di Costa Crociere

Super All Inclusive è ritornata: la promozione ideata da Costa Crociere viene riproposta a grande richiesta per andare incontro alle esigenze e alle preferenze di chi ama viaggiare. La peculiarità di questa formula speciale va individuata nel fatto che il prezzo della crociera comprende anche la polizza assicurativa Early Booking, oltre a tutto quel di cui si può aver bisogno per godersi una vacanza da sogno e senza imprevisti. Non solo: incluse nel prezzo sono anche le bevande a bicchiere, e cioè i distillati, le bibite, le tisane, il vino, la birra, gli aperitivi e i cocktail, senza limiti. Ma non è tutto, poiché la compagnia ha intenzione anche di mettere a disposizione pacchetti bevande grazie a cui sarà possibile brindare a prezzi vantaggiosi nel più totale relax: un esempio su tutti è il pacchetto denominato Pranzo & Cena, a partire da 16 euro e 99 centesimi a persona al giorno; valido per chi ha già compiuto 18 ani, consente di consumare sia a pranzo che a cena bevande analcoliche, vini selezionati e birre senza limiti. Il pacchetto, per essere valido, deve essere acquistato da tutti gli ospiti della cabina, ed è comprensivo della percentuale del 15% del servizio.

Il pacchetto Brindiamo e il pacchetto Giovani

Se scopri le offerte su Costa Crociere puoi anche decidere di approfittare del pacchetto Brindiamo, anche in questo caso riservato ai soli passeggeri maggiorenni: il costo di partenza è di 25 euro e 49 centesimi a persona al giorno, e permette di consumare nell’arco dell’intera giornata le bevande al bicchiere che si desiderano, dal cappuccino all’aperitivo, dal caffè ai liquori, dal vino alla birra. Come per il pacchetto Pranzo & Cena, il costo include la percentuale del servizio, e l’acquisto deve essere abbinato a tutti gli ospiti in cabina. Anche i ragazzi che non hanno ancora compiuto 18 anni, in ogni caso, possono bere senza limiti: non gli alcolici, ovviamente, ma tutte le altre bevande al bicchiere, dai soft drink alle cioccolate, passando per i frullati. In questo caso, il pacchetto da ricercare si chiama Giovani e costa da 16 euro e 49 centesimi al giorno in su: può essere utilizzato dai bambini e dagli adolescenti tra i 4 e i 17 anni di età.

La Super All Inclusive

Tutti coloro che prenoteranno entro il 30 settembre una crociera con Costa avranno l’opportunità di approfittare delle bevande a bicchiere incluse nella spesa senza limiti. Non solo: Super All Inclusive comprende una lunga serie di vantaggi tra i quali i servizi alberghieri di bordo e il miglior prezzo garantito. Tra i benefici esclusivi c’è anche, come si è detto, l’assicurazione Early Booking, che consente di essere rimborsati nel caso in cui si decida di annullare il viaggio all’ultimo momento. Nell’eventualità in cui la crociera prenotata dovesse prevedere una riduzione del prezzo, viene garantito l’adeguamento fino al giorno della partenza.

Gli itinerari coinvolti

Ma quali sono gli itinerari che possono essere prenotati con questa formula? A ben vedere sono numerosi: le rotte transoceaniche e quelle per l’Estremo Oriente, ma anche le crociere per il Nord Europa, quelle per il Mediterraneo, quelle per il Sud America, quelle per gli Emirati Arabi, quelle per Dubai, quelle per le Maldive e l’Oceano Indiano e quelle per i Caraibi.

Un esempio di crociera nel Mediterraneo è quella che prevede la partenza a Savona e tappe a Marsiglia e a Barcellona prima del ritorno nel porto ligure, per un viaggio della durata di quattro giorni e tre notti. In alternativa, si può optare per una crociera da Venezia, con tappe a Bari, ad Atene, a Olimpia, a Kotor e a Spalato prima del ritorno nella città lagunare. Entrambe le soluzioni prevedono la partenza per il 1° dicembre.