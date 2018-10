Summer school, tirocini di impresa e di lingua: quegli studenti aretini che volano in Cina

Le imprese hanno sempre più bisogno di confrontarsi con i mercati esteri e quindi di competenze tecnico-linguistiche e conoscenze delle culture imprenditoriali dei diversi Paesi. L’Università di Siena conferma l’impegno nella formazione di figure professionali capaci di sostenere le aziende in questi processi proponendo la terza edizione del master in Sviluppo e internazionalizzazione delle pmi. Il corso è organizzato ad Arezzo dal Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale in collaborazione con la Camera di Commercio. “Arezzo è tra le prime province Italiane per quantità di esportazioni in rapporto al numero delle imprese – spiega il professor Roberto Venuti, che coordina il master – . E’ quindi forte l’interesse del territorio per questo corso post laurea che offrirà una preparazione linguistica, giuridica, aziendale e di formazione e permetterà di approfondire temi legati in particolare alle realtà cinese, russa e statunitense”. Nel master, oltre alle lezioni in aula, sono previsti seminari e incontri con imprenditori e professionisti per presentare i progetti di stage che potranno essere svolti in vari ambiti: uffici export, marketing internazionale, relazioni con clienti e fornitori esteri, servizi bancari per le esportazioni, fiere e congressi, sia in Italia che all’estero. Alcuni partecipanti alle precedenti edizioni del corso hanno svolto il tirocinio in Cina, Paese con il quale l’Università di Siena intrattiene rapporti di scambio e di collaborazione didattica e scientifica. “Nel mese di luglio – aggiunge il professor Venuti – anche dieci tra imprenditori e nostri laureati hanno avuto l’opportunità di frequentare una summer school in Cina sui temi dell’internazionalizzazione di impresa, grazie ad alcune borse di studio messe a disposizione dalla Wenzhou University. E nei giorni scorsi sono partiti per un periodo di sei mesi dieci studenti del corso di laurea in Lingue con sede ad Arezzo, che potranno perfezionare la loro conoscenza della lingua cinese”.

All’approfondimento linguistico – in particolare della lingua inglese commerciale, con la possibilità di conseguire anche le certificazioni internazionali Cambridge Business English – il master dedica ampio spazio, per esprimersi in modo appropriato in situazioni di lavoro concrete.

Ci si può iscrivere al master entro il 28 dicembre 2018.