Sulle sponde del lago di San Cipriano torna “Puliamo il mondo”

Il Comune di Cavriglia ha confermato la propria partecipazione all’iniziativa “Puliamo il mondo”, promossa ogni anno da Legambiente su tutto il territorio nazionale. Il giorno individuato dall’Amministrazione Comunale per dar vita alla manifestazione è sabato 29 settembre. In tale data, durante tutta la mattina, gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado (terze medie) dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” saranno chiamati a dare il loro contributo per la cura e la pulizia dell’area verde circostante il lago di San Cipriano lato Meleto. L’obiettivo è quello di sollecitare una maggior attenzione da parte di tutti, partendo appunto dai giovani, a mantenere pulito il mondo e soprattutto ad effettuare una raccolta differenziata efficiente. La zona scelta per dar vita all’iniziativa, quella del Lago di San Cipriano, è una delle più belle ed affascinanti del territorio comunale e proprio per questo ha bisogno di una costante cura ambientale, anche per colpa del malcostume dei soliti ignoti che abbandonano i propri rifiuti nelle aree verdi apparentemente incustodite. La speranza quindi è che iniziative come “Puliamo il mondo” riescano a unire maggiormente cittadini e ambiente, facendo leva anche sull’entusiasmo garantito dal coinvolgimento dei giovani.