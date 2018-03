Successo dell’iniziativa contro i pregiudizi sull’epilessia

Grande partecipazione, sia numerica che di interesse, all’iniziativa organizzata dall’associazione “Arezzo per l’epilessia” al Centro di aggregazione sociale di Tortaia. L’intenso programma del pomeriggio ha visto prima la proiezione dei film “Dissonanze”, un documentario sul vivere con l’epilessia, alcune letture a cura della Libera Accademia del Teatro tratte dal libro “A volte non abito qui” e uno spazio di discussione, che ha suscitato tante domande da parte del folto pubblico presente, del quale è stata protagonista la dottoressa Martina Guadagni, che è anche il direttore scientifico dell’associazione Arezzo per l’Eplissia. Presente all’iniziativa anche il Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche Giovanni Grasso, a sottolineare la collaborazione esistente da tempo tra l’associazione e gli infermieri.

Particolarmente soddisfatta la Presidente dell’Associazione Arezzo per l’epilessia Natalia Banelli, non solo per il numero dei partecipanti ma anche per la loro provenienza, con una significativa rappresentanza di insegnanti in rappresentanza di un mondo, quello della scuola, che è fondamentale nella battaglia contro i pregiudizi nei confronti di questa malattia.