Studenti del Liceo Colonna a New York celebrano il Columbus Day

Gli alunni della 3L Esabac del Liceo Colonna di Arezzo hanno festeggiato oggi il Columbus Day la Parata di Manhattan, alla presenza in città del sindaco di Arezzo Ing. Ghinelli. Per il sesto anno, il Liceo Vittoria Colonna è attivo nello scambio con Thornton-Donovan School di New York. Gli studenti della classe 3L del Liceo Linguistico, con la docente referente del progetto di scambio professoressa Stella Ficai, sono ospiti dal 5 al 19 ottobre 2018, per 14 giorni, presso le famiglie dei loro corrispondenti americani. Questo anno gli alunni del Colonna hanno inaugurato il cippo Totem nella Scuola americana ove è scritto : “May Peace prevail on earth” in moltissime lingue, simbolo di fratellanza e pace tra popoli, che ha unito gli intenti del preside della scuola americana, il presidente di Rondine Franco Vaccari e del dirigente Gatteschi del Liceo Colonna, che saranno presenti e attori del progetto il 10 dicembre 2018 presso le Nazioni Unite. I ragazzi italiani del Colonna, intanto, praticano l’inglese, insegnando ai corrispondenti, venuti tra i banchi del Colonna anche un po’ di italiano, che è una lingua di studio opzionale nella scuola americana. I liceali italiani hanno potuto vivere nell’esclusiva zona residenziale di New Rochelle, a nord della Big Apple. Così durante la lunga permanenza negli States, gli alunni visiteranno i luoghi più significativi di Manhattan come il Memorial Center, Brooklyn Bridge, Metropolitan e il MOMA, il Palazzo di vetro sede dell’ONU, la Liberty Island, Ground Zero, Times Square e molti altri luoghi rilevanti dal punto di vista storico-culturale. L’esperienza culturale è stata arricchita dall’attività Internship, ossia esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro con attività di creazioni multimediali e interattive. Il Liceo Colonna con questo progetto ha messo in contatto gli alunni con una Global School americana , il cui scopo è quello di formare una nuova generazione di cittadini “glocali”, di attivare conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti in grado di favorire la costruzione di un mondo più sostenibile e inclusivo. Nel progetto di Scambio con l’America è coinvolto anche il Quarto Anno di Eccellenza di Rondine, cittadella della Pace, che è una sperimentazione MIUR di cui il Liceo Colonna è titolare. A Rondine gli studenti americani verranno a contatto con l’interculturalità dello Studentato Internazionale, con giovani universitari selezionati da 25 paesi in conflitto che sperimentano una vita di convivenza, di formazione e di studio. Dunque il Liceo Vittoria Colonna con questo scambio arricchisce la sua offerta formativa, promuovendo un’educazione interculturale e alla cittadinanza attiva e globale, in una scuola non tradizionale, che non ha né mura né confini, in cui il pensiero pedagogico si basa sull’empatia tra esseri umani.