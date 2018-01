Strada in Casentino, il Comune mette in vendita immobile da 180 mq più giardino a 32mila euro

Un immobile da oltre 180 metri quadri su due piani in vendita: il Comune, proprietario della struttura, potrebbe accontentarsi anche di 32mila euro.

La struttura è quella in via Doccia 2 a Strada in Casentino, il comune di Castel San Niccolò ha visto negli ultimi mesi andare deserte ben tre aste, con base di partenza di 58mila euro, poi ribassata a 46mila e infine a 40mila, per la struttura che ospitava al piano terra (92 mq) magazzini comunali e al primo piano (93 mq) ambulatori della Asl. E così la decisione di andare a trattativa privata.

L’amministrazione comunale di Castel San Niccolò – si legge in una nota – comunica ufficiale l’avvio della procedura a trattativa privata per l’alienazione di un immobile ubicato in via Doccia n. 2 a Strada in Casentino. La decisione giunge dopo tre esperimenti di asta, effettuati nel 2017 in applicazione della delibera di vendita, ai quali on sono seguite offerte di acquisto. L’avviso emanato dal Comune intende dunque sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti potenzialmente interessati.

La struttura è stata edificata negli anni ’70. Il lotto comprende anche un giardino posto sul retro di circa 140 mq.

I dettagli sul prezzo e sulle consegna di eventuali offerte:

Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore a quello stimato con Delibera GC n. 95 del 30/11/2017, cioè fino al limite di 8mila euro in meno rispetto all’importo dell’ultimo esperimento deserto, che stabiliva la contropartita a 40mila euro. La scadenza per presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata alle ore 12 del 20 gennaio 2018. La domanda dovrà pervenire al Comune di Castel San Niccolò all’indirizzo di posta certificata comune.castelsanniccolo@postacert.toscana.it entro il termine suddetto. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale: 0575/571014-19.

