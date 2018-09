Strada della Montanina, affidati i lavori. Entro un mese l’apertura del cantiere

Entro pochi giorni prenderà il via un’opera che la nostra comunità attende da 25 anni. Lo scorso 5 settembre sono stati affidati i lavori per il consolidamento del movimento franoso della Montanina. La ditta che si è aggiudicata il bando di evidenza pubblica (Menconi SRL con sede legale a Montepulciano) adesso avrà 30 giorni di tempo per aprire il cantiere. Il bando di gara è stato preceduto da una lunga e delicata fase di progettazione. L’intervento storico molto atteso dalla cittadinanza, nell’ambito di un piano di sostegno agli enti locali per interventi atti a mitigare il rischio idraulico e idrogeologico, è stato finanziato per 750mila euro dalla Regione Toscana anche a seguito delle frequenti sollecitazioni dell’Amministrazione Comunale che più volte ha illustrato all’ente regionale le criticità del movimento franoso che in passato ha causato vari cedimenti lungo la strada comunale che collega Santa Barbara a Meleto Valdarno passando dalla frazione della Montanina. Per risolvere tali criticità serviva un intervento complesso e oneroso, adesso possibile grazie al progetto presentato dall’Amministrazione Comunale di Cavriglia e finanziato dalla Regione Toscana.

“Nel tratto di strada (circa 100 metri) più danneggiato – ha affermato il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni – l’intervento vedrà la realizzazione, in entrambi i lati della carreggiata, di una palificata verticale costituita da piloni di cemento armato uniti tra loro da travi orizzontali sempre in cemento armato. Una sorta di viadotto interrato. Per tutta la durata del cantiere la strada resterà chiusa al traffico. Presto dunque Cavriglia vedrà l’avvio di un’altra importante opera pubblica che sarà portata a termine grazie anche alla capacità dell’Amministrazione di reperire risorse extra bilancio”.