“Stiamo crescendo il futuro”, tutto pronto per il corso dedicato ai genitori

L’associazione valdarnese di solidarietà, di concerto con il Comune di San Giovanni Valdarno e la collaborazione degli istituti comprensivi Marconi e Masaccio di San Giovanni, ha organizzato “Stiamo crescendo il futuro”, un corso rivolto ai genitori.

Il corso ha lo scopo di offrire ai genitori la possibilità di confrontarsi e riflettere sulle problematiche che possono incontrare nella relazione con i loro figli, in particolare sul difficile periodo dell’adolescenza.

Sono 7 gli incontri in programma che si terranno ogni venerdì sera a partire dalle ore 21.00 presso la Scuola media Masaccio in viale Gramsci. Il primo appuntamento, che avrà come tema l’affettività e la comunicazione, si terrà venerdì 6 aprile alle ore 21.00.

“Un corso – spiega il vicesindaco Sandra Romei – rivolto ai genitori come occasione di confronto, scambio e crescita nello svolgimento del ruolo genitoriale specialmente nella fase cristica dell’adolescenza dei propri figli. Come Comune abbiamo sostenuto questo progetto presentato dall’Associazione Valdarnese di Solidarietà, da sempre un punto di riferimento per le famiglie in temi importanti quanto delicati come il sostegno e la prevenzione della devianza giovanile”.

A tenere il corso saranno gli operatori dell’associazione valdarnese di solidarietà, assieme al Presidente Giovanni Bigi, nonché il Prof. Franco Vaccari per un incontro sull’affettività e sulla comunicazione in qualità di psicoterapeuta e il Prof. Luciano Gheri, psicologo e psicoterapeuta, che terrà un incontro sui temi di: libertà, responsabilità, crescita ed autonomia.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 marzo e sarà possibile effettuarle presso le segreterie degli Istituti comprensivi Marconi e Masaccio oppure presso l’Associazione Valdarnese di Solidarietà al numero 055/941791.