Lo spot contro la violenza sugli operatori sanitari va alla grande: superate le 200mila visualizzazioni

Anche le previsioni più ottimistiche sono state letteralmente polverizzate: lo spot realizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo contro la violenza sugli operatori della salute ha superato, in meno di una settimana, le 200.000 visualizzazioni su facebook ed il messaggio #RispettaChiTiAiuta ha raggiunto oltre 500.000 persone.

“Sono davvero entusiasta del risultato che questa campagna sta ottenendo – afferma il presidente dell'Ordine di Arezzo Giovanni Grasso. Lunedì, quando abbiamo presentato lo spot in anteprima nell'auditorium del San Donato gremito, ho avuto il sentore che il nostro messaggio, chiaro e forte, potesse davvero cogliere nel segno. Quando abbiamo raggiunto in poche ore le 50.000 visualizzazioni ho pensato di aver toccato un tetto che credevo difficilmente raggiungibile, quindi è facile capire qual è il mio stato d'animo adesso che i numeri si sono moltiplicati. Il video è stato condiviso da oltre 5.000 utenti, ha migliaia di commenti e rappresenta davvero un vero e proprio caso nazionale, del quale si sono occupati i media non solo specializzati. Devo quindi ringraziare chi ha creduto in questa idea, chi l'ha realizzata e tutti coloro che si sono prestati, ed ancora si stanno prestando sempre più numerosi, come testimonial della campagna. Un particolare ringraziamento al nostro Ordine nazionale e alla sua presidente Barbara Mangiacavalli che è stata con noi lunedì mattina alla presentazione, alla Asl Toscana Sud Est, a Federsanità, all'Ordine dei medici, presente con il suo segretario nazionale Roberto Monaco, ed allo staff di Teletruria che ha prodotto il video”.