Speciale annullo filatelico per il Sinodo di Arezzo

In occasione dell’ Assemblea del Sinodo Diocesano Aretino, Poste Italiane sarà presente con uno speciale annullo filatelico.

Il timbro speciale sarà disponibile, per tutti coloro che desiderano un ricordo dell’evento, il 15 settembre presso lo sportello temporaneo filatelico all’ingresso della Basilica di San Domenico ad Arezzo, dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

L’evento sarà caratterizzato dall’emissione della stampa litografica dedicata al francobollo Crocifisso del Cimabue emesso nel 2002 dal Ministero dello Sviluppo Economico che raffigura il particolare del volto del Crocifisso ligneo, opera giovanile del Cimabue, conservato sull’altare maggiore della Basilica e celebrativo del 7° Centenario della morte dell’autore.

Nell’anno del Santo Sinodo questa iniziativa rende omaggio ad un capolavoro assoluto della pittura del Duecento e celebra il cammino della comunità diocesana.

L’annullo speciale, dopo l’evento, rimarrà a disposizione per i sessanta giorni successivi presso lo sportello filatelico dell’ Ufficio postale di Arezzo centro in Via Guido Monaco, 34. Trascorsi i termini sarà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione c/o il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, a ricordo dell’evento.