Sole sull’Antiquaria, iniziate le riprese dello spot per il 50esimo anniversario. Comanducci: “Ecco il pubblico delle grandi occasioni”

E dopo un sabato partito leggermente in sottotono ecco che è il giorno di Pasqua a rilanciare la Fiera Antiquaria.

Complici il sole e le temperature miti, aretini e visitatori tornano in centro storico per visitare la manifestazione che ogni primo weekend del mese chiama a raccolta antiquari ed espositori provenienti da tutto il Paese.

Questa mattina, come già preannunciato ieri, l’assessore comunale Marcello Comanducci è tornato in centro storico per supervisionare le riprese che andranno a comporre il video promozionale che verrà diffuso in vista dei 50 anni della manifestazione. Tra un banco e l’altro dunque, ecco che le telecamere sono tornate in piazza Grande e nelle strade più suggestive del centro storico di Arezzo.

“Torna il sole alla Fiera Antiquatia – spiega Comanducci e torna anche il pubblico delle grandi occasioni. Molto bene tempo perfetto per le riprese dello spot del cinquantenario”.