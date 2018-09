“Il sole splende per tutti”, ecco la commissione pari opportunità di Montevarchi

Lo slogan “Il sole splende per tutti” ha aperto la presentazione ufficiale in Palazzo del Podestà della nuova Commissione comunale per le Pari Opportunità. Un percorso che continua a Montevarchi dal 2002 e dalla cui proficua esperienza è nata nel 2008 anche l’Associazione Eva con Eva, centro antiviolenza e per il sostegno alle donne.

Stamani il passaggio del testimone dalla ex Presidente di Commissione Arianna Bartoli all’attuale Luisa Granelli tra ringraziamenti, grande sinergia e l’augurio di buon lavoro per le sfide future. Presenti all’iniziativa il Sindaco Silvia Chiassai Martini, sempre in prima linea nella valorizzazione delle donne, e l’assessore alle Pari Opportunità Angelo Salvi. Presenti anche la classe 4 del Liceo artistico di Montevarchi e le ex studenti Ilaria Spalletti e Lisa Bartoli, premiate in quanto la classe 5 dell’anno scorso ha realizzato il nuovo logo della Commissione e il dépliant informativo, ispirandosi agli articoli della Costituzione che parlano di pari dignità, uguaglianza, e diritti.

“Come sindaco donna tengo molto alle Pari Opportunità – afferma Silvia Chiassai Martini – Ancora nel 2018 facciamo culturalmente fatica ad apprezzare il valore e le capacità delle donne così come non è facile per le donne prendere coscienza di sé. La Commissione comunale è una realtà importante che svolge il compito fondamentale di promuovere la parità di genere attraverso varie iniziative di sensibilizzazione rivolte anche ai giovani, quindi ai futuri uomini e alle future donne che potranno migliorare laddove il passato ha sbagliato. Ho avuto modo di conoscere le nuove componenti e sono tutte donne in gamba con professioni diverse e con carichi familiari differenti ma che hanno unitamente deciso di dedicare il loro tempo a questo impegno al servizio della cittadinanza. Un ringraziamento particolare agli studenti del Liceo Artistico di Montevarchi perché con il loro ingegno hanno già lasciato un segno. Questo è il modo migliore per avvicinare i giovani a temi significativi della vita”.

“Con il nuovo logo e il dépliant abbiamo creato una condizione innovativa – afferma la presidente Luisa Granelli – anche per il linguaggio utilizzato e pensato dai giovani che sono stati così stimolati al rispetto della parità di genere. Il primo obiettivo della Commissione sarà farsi maggiormente conoscere dalla cittadinanza lavorando in sinergia con le associazioni cittadine, del territorio e con le altre realtà dei Comuni limitrofi'”. L’Assessore Salvi ha portato il saluto alla nuova Commissione con già un primo compito del consiglio comunale. È stata approvata all’unanimità una risoluzione alla mozione presentata dalla Lega Nord sul contrasto alla violenza di genere che impegna Sindaco a Giunta ad “attivarsi per la promozione di iniziative per contrastare la violenza di genere valutando anche l’opportunità di organizzare giornate sul tema, o corsi teorici e pratici, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e di operatori esperti, incaricando la terza Commissione consiliare di definire gli obiettivi su cui investire la Commissione Pari Opportunità per redigere un progetto con obiettivi condivisi”

Le componenti della nuova Cpo: Ascani Sonia; Battagli Silvia; Branchetti Andrea Silvia; Crainet Violeta Vasilica; Francini Claudia; Gostinelli Claudia; Granelli Luisa; Leotta Maria Grazia; Magrini Consuelo; Neri Maddalena; Nistri Laura.