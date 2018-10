Nuovo software, stop per alcuni giorni all’Anagrafe sanitaria

Martedì prossimo 16 ottobre sarà installato il nuovo software regionale di scelta e revoca nonché di rilascio esenzioni. Per consentire le operazioni di trasferimento dati dal vecchio al nuovo applicativo, gli uffici Anagrafe sanitaria in provincia di Arezzo saranno chiusi da venerdì 12 a lunedì 15 ottobre; riapriranno quindi martedì 16 ottobre. In questi giorni non sarà possibile effettuare la scelta e revoca del medico, rilascio/rinnovo esenzioni per patologia/invalidità.

Con l’ingresso di Arezzo nel software, la Asl Toscana sud est avrà un’unica Anagrafe Sanitaria.