Sociale, De Robertis (PD): “Dalla Regione oltre 1 milione di euro per la non autosufficienza in provincia di Arezzo”

Oltre un milione di euro per il sostegno al mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti residenti alla provincia di Arezzo. Con delibera dell’Assessore Saccardi del 24 aprile scorso la Regione ha infatti assegnato alle zone distretto della Toscana le risorse per il sostegno alla non autosufficienza relative al 2017, si tratta complessivamente di quasi 12 milioni di euro per l’intera Toscana, con una crescita di circa un milione rispetto all’annualità precedente.

A darne notizia è la vicepresidente del Consiglio regionale, Lucia De Robertis. “con questa delibera – spiega la consigliera regionale PD di Arezzo – vengono riconosciuti oltre 600mila euro alla zona Aretina-Casentino-Valtiberina, oltre 300mila al Valdarno e 165mila euro alla Valdichiana. Risorse importanti, destinate a sostenere il mantenimento al proprio domicilio di persone con non autosufficienza grave, attraverso il reperimento di un assistente personale”. Previsti contributi mensili di importo fra 700 e 1000 euro, cui potranno ricorrere coloro che hanno un ISEE non superiore ai sessantamila euro.

“Il mantenimento nel proprio contesto abituale della persona divenuta non autosufficiente – aggiunge De Robertis – è universalmente valutato come elemento necessario ad una migliore qualità della vita. Queste risorse daranno un importante contributo a garantire questo obiettivo, sostenendo i bisogni della persona non autosufficiente e alleggerendo il carico di assistenza gravante sulle famiglie”.