Simba, per lungo tempo alla catena poi abbandonato di fronte a un supermercato: adesso cerca una famiglia

Ha un carattere un po’ particolare, non va d’accordo con gli altri cani e nemmeno con i gatti. Ma ha tanto bisogno di una famiglia e con gli umani è molto affettuoso. Lui si chiama Simba, è un meticcio Amstaff di due anni ed è entrato in canile a fine aprile.

“Era stato abbandonato davanti all’Esselunga con una catena spezzata e molto stretta al collo – raccontano i volontari dell’Enpa -. Una volta che siamo riusciti a toglierla la pelle di tutto il collo era molto lesionata: chissà da quanto tempo questo povero cane era stato tenuto alla catena”.

Come tutti i molossoidi, con le persone Simba è un cane molto affettuoso e energico: “Inoltre è ancora un cucciolone quindi pieno di energia e con tanta voglia di giocare e sfogarsi.

Per lui cerchiamo una famiglia che abbia già avuto cani di questa razza e che quindi sia in grado di gestirlo al meglio”.