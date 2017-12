Sicurezza stradale e opere pubbliche: 170 milioni per le strade regionali. Il punto di Vincenzo Ceccarelli

E’ l’assessore regionale alle infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli a fare il punto circa le opere in essere e future previste per il territorio toscano.

Alla vigilia delle feste si è svolta una seduta del Cipe e, così come riportato dall’amministratore grazie alla collaborazione con il governo hanno avuto importanti risposte in termini di infrastrutture.

Dalla Tirrenica fino alla delibera di risorse integrative per quello che riguarda la viabilità regionale e che porteranno circa 170 milioni per la messa in sicurezza delle strade di competenza della Regione Toscana.

In copertina l’intervista completa all’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli.