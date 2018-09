Sicurezza pubblica. Il sindacato della polizia: “Ad Arezzo non serve l’esercito ma più agenti assunti”

“I militari sono professionisti della guerra non della sicurezza pubblica. Per questo il loro impiego ad Arezzo non risolverebbe alcuna problematica”.

A dirlo non sono rappresentanti ed esponenti del mondo politico o dell’associazionismo ma i portavoce del Siulp Arezzo, sindacato che si occupa della tutela dei diritti di uomini e donne che lavorano nelle forze di polizia.

L’intervento si è reso necessario, come sottolineato direttamente dal Siulp in una nota stampa, all’indomani dell’ultima discussione che ha tenuto banco in consiglio comunale dove, il consigliere di OraGhinelli Simone Chierici ha sottolineato come: “il 19 ottobre del 2017 si chiedeva in un atto di indirizzo la possibilità per Arezzo di aderire al progetto ‘strade sicure’. Nonostante i limiti previsti dalle regole di ingaggio, la presenza dei militari avrebbe conseguenze positive per la sicurezza e il decoro di alcune zone della città?”.



Per inciso, il progetto strade sicure a cui fa riferimento il consigliere nella sua interrogazione si avvale, così come ricordato anche dal sindaco Alessandro Ghinelli nella sua risposta, dell’impegno dell’esercito.

Le risposte e le interrogazioni in consiglio comunale

Un dibattito che non ha tardato ad attirare l’attenzione non solo dell’opinione pubblica ma anche degli addetti ai lavori ovvero, le forze dell’ordine.