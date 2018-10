Sette donne per una fontana: così a Chiusi della Verna è rinato il monumento che fu commissionato dalla Campari

La fontana del Campari, un monumento nazionale, del paese di Chiusi della Verna restaurata con l’impegno di sette donne che da due anni si sono impegnate nel raccogliere i fondi necessari con tombole, mercatini e pesche di beneficenza. Sono rimaste solo tre in Italia e sono le fontane realizzate dallo scultore Giuseppe Gronchi negli anni ’30. Erano in tutto 12 quelle commissionate dalla ditta Campari come esempio di pubblicità stradale.

“Siamo veramente orgogliose del traguardo- commentano le protagoniste della storia- è un sogno nato in un pomeriggio invernale di due anni fa quando tra un the e una fetta di torta ci venne l’idea che allora sembrava irraggiungibile. Adesso vediamo la realizzazione di tutti i nostri sforzi. Ringraziamo soprattutto i nostri compaesani e non solo per l’attiva risposta ai nostri eventi di raccolta fondi, che ci ha permesso di arrivare al traguardo. Crediamo che questa fontana sia un valore aggiunto che non doveva essere perduto per il nostro paese conosciuto in tutto il mondo per la sua vicinanza al santuario francescano e la collocazione nel Parco Nazionale delle foreste casentinesi.”