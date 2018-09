Servizio civile, un altro bando per sei volontari in Casentino

Martedì 18 settembre alle ore 18.00, presso il Centro Creativo Casentino, si terrà una giornata informativa sul nuovo bando del servizio civile nazionale.

Si tratta di un nuovo investimento per i giovani, per la loro preparazione futura e allo stesso tempo un significativo contributo per vivere un’esperienza formativa per la vita. L’avviso insieme a tutta la documentazione allegata, si trova nella home page del sito web del Comune www.comunebibbiena.gov.it

Il progetto si chiama “Tutti per Uno” e si colloca nel settore dell’assistenza ad anziani e disabili, prevede l’impiego di 6 volontari per attività di accompagnamento e compagnia ad anziani e diversamente abili ed organizzazione e gestione delle attività culturali, ricreative, motorie e di socializzazione rivolte ai medesimi soggetti.

La durata del servizio è di 12 mesi e ai volontari spetta un assegno mensile pari a 433, 80 euro mensili.

La scadenza di presentazione delle domande da parte dei giovani è fissata al 28 settembre prossimo. Per informazioni: 0575 530652

“Dal 2014 ad oggi l’amministrazione Bernardini è riuscita a partecipare a 8 bandi diversi e dato occupazione – anche se temporanea – a più di 50 giovani del territorio, per un totale erogato di circa 250 mila euro di investimento sugli stessi, nel senso che questi fondi sono andati nelle tasche dei giovani che hanno partecipato. Un risultato importante perché lega la formazione dei giovani, l’aiuto alle fasce deboli del nostro territorio, la crescita e il consolidamento di una cultura di responsabilità”, commenta Filippo Vagnoli Assessore alle Politiche giovanili del Comune che conclude: “Certamente questi numeri sono solo l’immagine di un lavoro intenso da parte di amministratori e uffici. Un lavoro di squadra in cui ci stiamo impegnando, anche nella redazione dei progetti, ormai da anni”.