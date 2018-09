Servizio civile, tre posti a Rassina in ambito sanitario. Compenso da 434 euro

Nell’ambito del bando per il servizio civile nazionale rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni, anche la Pubblica Assistenza di Rassina ha pubblicato l’avviso di selezione per tre giovani da impegnare in ambito sanitario.

Il progetto (consultabile on line sul sito https://www.anpas.org/scn-progetti-anpas-attivi.html) a cui partecipa l’associazione rassinese è di tipo sanitario: i volontari selezionati saranno chiamati a svolgere varie attività ma quella principale sarà di trasporto in ambito sanitario (sia di tipo ordinario che emergenza) e socio sanitario; questo dopo un periodo di formazione obbligatorio – interno al Servizio civile – che permetterà ai volontari di diventare soccorritori di livello avanzato.

E’ un’ opportunità importante che viene data ai giovani fra i 18 anni (già compiuti al momento della domanda)e i 28 anni di fare una esperienza altamente formativa nel mondo del volontariato lunga 1 anno. Durante questo periodo il Dipartimento riconoscerà un contributo mensile di € 433,80.