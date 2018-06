Sei Toscana, il presidente Paolini si dimette alla vigilia dell’approvazione del bilancio

Si è dimesso il presidente del consiglio di amministrazione di Sei Toscana, Roberto Paolini. E’ la stessa azienda ad annunciarlo con una nota.

Il Consiglio di Amministrazione di Sei Toscana, riunitosi quest’oggi, ha preso atto delle dimissioni di Roberto Paolini dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e da Consigliere della società.

Il Consiglio di Amministrazione ha già attivato le procedure previste dallo Statuto per la piena composizione di tutti gli organi sociali che dovrebbero concludersi entro breve.

La Società resta pienamente operativa sia nel funzionamento dell’Organo Amministrativo che in tutte le funzioni di governance previste dallo Statuto aziendale garantendo, così, la piena efficacia gestionale nonché la continuità e la qualità dei servizi svolti sul territorio.

Nella seduta di oggi inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Sei Toscana ha adottato, come previsto dall’ordine del giorno, all’unanimità il bilancio di esercizio al 31.12.2017. Il bilancio sarà poi posto al vaglio dei Soci per la definitiva approvazione nella seduta assembleare fissata per venerdì 29 giugno prossimo venturo.

Il Consiglio d’Amministrazione intende infine ringraziare per la professionalità dimostrata e per il contributo dato allo sviluppo dell’azienda Roberto Paolini, rivolgendogli i migliori auguri per il futuro.