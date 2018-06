Scuola, il liceo Colonna celebra l’ultimo giorno con l’iniziativa “Senza barriere”

Il 9 giugno 2018 il Liceo Colonna organizza la festa di fine anno scolastico dal titolo SENZA BARRIERE. Ospite di onore è il Cavaliere della Repubblica Ilaria Bidini, che interviene parlando di barriere architettoniche e ideologiche. Ilaria si batte da anni per i diritti dei disabili, contro i pregiudizi e gli stereotipi sulla disabilità, e contro il bullismo e la violenza in Rete. Barriera significa sbarramento, steccato e ogni altra cosa atta a indicare un limite, un confine: esistono divisioni culturali, ideologiche, sociali. La questione dell’abbattimento dei muri, ideologici o reali che siano, è un tema quanto mai attuale al mondo d’oggi. Questa festa sarà un inno alla pace: gli alunni Tutor delle Terze e Quarte presenteranno le loro riflessioni contro le barriere ideologiche, maturate durante il Corso sul Cyberbullismo svolto dalla Funzione Strumentale Studenti prof. Massimiliano Badiali. Il Liceo Colonna oggi dedica questa giornata alla distruzione delle barriere ideologiche come ipocrisia, conformismo, misoginia, bullismo, xenofobia, omofobia, eufobia. come auspicio per abbattere quelle architettoniche, che la Scuola ancora ha nella sede centrale di Via Portabuia, in quanto ex convento e capolavoro delle belle arti. Dopo la testimonianza di vita di Ilaria, la festa continuerà con una manifestazione di musica, canto e karaoke, gestita e organizzata interamente dagli studenti del nostro Liceo. La musica dei nostri giovani è suonata nel cortile scolastico, al di là dell’entrata di quel chiostro appartenente un tempo al monastero di Santa Margherita, poiché al Liceo Colonna il futuro ha un cuore antico.