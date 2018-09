Scuola dell’infanzia di Cavriglia, un altro tassello del restyling dei plessi scolastici

Continua a prendere forma il piano straordinario di investimenti nell’edilizia scolastica che porterà all’efficientamento energetico, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento sismico in tutti i plessi scolastici presenti nel territorio comunale cavrigliese. In occasione del primo giorno dell’anno scolastico 2018/2019 è stata inaugurata la Scuola dell’Infanzia di Cavriglia capoluogo. Qui l’intervento si è concentrato sull’efficientamento energetico dell’edificio.

Nell’occasione il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e la Giunta Comunale hanno fatto il loro in bocca al lupo agli oltre 800 studenti dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” per il rientro tra i banchi di scuola. L’anno scolastico 2018/2019 è stato dedicato alla Memoria. Un valore sacro per la comunità cavrigliese inteso in questo caso non solo come il dovere di trarre insegnamenti da quello che il passato ci lascia in eredità, ma anche come elemento fondamentale della democrazia.

Oggetto simbolo pertanto quest’anno sarà il gioco “Memory Cavriglia”, che nella carte realizzate ad hoc vedrà riprodotte le immagini della memoria locale, con lo scopo di unire l’esercizio della memoria come facoltà intellettiva all’impegno nella costruzione di una memoria civile collettiva. L’Amministrazione ha consegnato un mazzo di carte per ogni plesso scolastico del territorio cavrigliese.