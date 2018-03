Nella notte appena trascorsa è tornata l’ora legale. Le due si sono automaticamente trasformate nelle tre, in sostanza abbiamo dormito tutti un’ora in meno.

Se le lancette degli orologi tradizionali vanno rimesse a mano, quelle degli apparecchi digitali e degli smartphone si sono aggiornate da sole.

In Italia l’ora legale fu introdotta durante la prima guerra mondiale, nel 1916, per attuare un piano di risparmio energetico nazionale. E così a più riprese è stata adottata proprio per questo motivo.

E infatti da oggi godremo di un’ora in più di luce di sera e di conseguenza ci sarà meno bisogno di luci accese nelle case e nelle città.

La stima fatta dagli addetti ai lavori parla di 116milioni di euro di risparmio nei sette mesi in cui resterà in vigore l’ora legale, il consumo di energia elettrica diminuirebbe così di 562milioni di kw/h che corrisponde al fabbisogno medio annuo di 200mila famiglie.

Qualche disagio in più potrà esserci in questi primi giorni in cui il nostro orologio biologico si deve adattare a questa convenzione sociale. Difficoltà a prendere sonno la sera e a svegliarsi riposati la mattina, si potrebbe acuire qualche problema di insonnia soprattutto negli anziani e nei bambini e le condizioni di chi soffre di depressione. Aiuti e giovamento possono però arrivare con una buona alimentazione e attività aerobica. Regole sempre buone.

Per il resto basterà attendere il ritorno dell’ora solare nella notte tra il 27 e il 28 ottobre.

Su questo tema un incontro è previsto per oggi con il professore e pediatra Italo Farnetani: