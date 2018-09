Scade il 14 settembre la possibilità di iscriversi al corso per addetti al controllo degli spettacoli

Scade il 14 settembre il termine per iscriversi al corso di formazione obbligatoria della durata di 90 ore per addetto ai servizi di controllo in attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblici o in pubblici esercizi organizzato dall’agenzia Formativa Cescot in Confesercenti. L’interessante proposta formativa permette di ottenere la qualifica spendibile in un crescente mercato del lavoro. “La figura professionale degli addetti ai servizi di controllo – spiega il direttore di Cescot Chiara Crociani – è sempre maggiormente richiesta. Crescono infatti le misure di sicurezza che gli organizzatori di eventi devono adottare e quindi è importante avere un’adeguata preparazione per chi intende cercare lavoro nel settore”.

“Al corso di formazione – aggiunge Chiara Crociani – possono iscriversi persone di età non inferiore ai 18 anni in possesso del diploma di scuola media inferiore. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell’organismo formativo”.

“In aula sono 90 le ore – conclude il direttore dell’agenzia formativa Cescot – previste dal corso di formazione obbligatoria per addetto ai servizi di controllo in attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblici o in pubblici esercizi. Un percorso formativo che costituisce prerequisito per l’iscrizione all’elenco di cui all’art.1, co. 1 del DM 6/10/2009 e per l’esercizio dell’attività professionale. Tale addetto al termine del percorso formativo che prenderà il via a settembre, sarà in grado di effettuare controlli preliminari, controlli all’atto dell’accesso del pubblico e controlli all’interno del locale”.

Per info e iscrizioni: m.billi@confesercenti.ar.it – tel. 0575-984312 – via Fiorentina, 240.