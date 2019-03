Caso di scabbia, scuola chiusa per cinque giorni

Con una ordinanza emessa questa mattina il Comuna di Loro Ciuffenna ha chiuso per cinque giorni, da domani fino al 13 marzo, la scuola dell'infanzia Principessa Mafalda oltre alla palestra e allo spogliatoio della scuola secondaria di primo grado Venturino Venturi per la sanificazione dei locali.

E' stato infatti riscontrato un caso di scabbia in un alunno che frequenta la scuola per l'infanzia. Da qui la decisione presa subito dopo la nota trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell’azienda Asl Toscana Sud Est. La decisione del sindaco Moreno Botti è stata presa per evitare il diffondersi della malattia nel plesso scolastico e nei vari locali che adesso saranno al centro di un intervento di pulizia straordinaria con sanificazione dei locali, arredi ed attrezzature con vapore a 100 gradi. L'intervento interesserà anche i bagni che dovranno essere dotati di salviette monouso con vari componenti di arredo che dovranno essere rimossi (tappeti, rivestimenti, giocattoli in stoffa).

E' già stata individuata la ditta che si occuperà della sanificazione e che impiegherà cinque giorni per svolgere i lavori. L'istituto comprensivo si è già attivato informando il personale e i genitori degli alunni per quanto riguarda la profilassi.