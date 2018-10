Sansepolcro, viabilità nel centro storico: incontro con i cittadini

Nella riorganizzazione ed il rilancio del centro di Sansepolcro, un importante aspetto da valutare non può che essere quello della viabilità. Lunedì 15 ottobre l’amministrazione comunale biturgense incontrerà i cittadini per raccogliere pareri, idee e proposte circa la realizzazione del nuovo piano della viabilità nel centro storico.

L’evento, in programma alle ore 21:00 nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Laudi, vedrà la presentazione del progetto provvisorio per la revisione complessiva dell’attuale piano del traffico. L’appuntamento vuole essere pertanto un incontro preliminare con l’obiettivo di favorire il confronto tra giunta, popolazione e associazioni al fine di individuare una soluzione in grado di soddisfare in modo concreto le esigenze dell’intera comunità.

La serata vedrà la partecipazione del sindaco Mauro Cornioli, del Vicesindaco ed Assessore all’Urbanistica Luca Galli, della Comandante della Polizia Municipale Brunella Proietti e dell’ingegnere Nicola Murino di TPS, azienda che ha stilato le basi del nuovo progetto. Ampio spazio, come detto, sarà dedicato agli interventi e alle considerazioni dei cittadini. L’ingresso è libero, la cittadinanza è invitata a partecipare.