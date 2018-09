Sansepolcro ospiterà il Comune di Rovereto in occasione delle Feste del Palio

Il Comune di Sansepolcro è lieto di informare che per le tradizionali rievocazioni storiche del Settembre biturgense, i Giochi di bandiera e il secolare Palio della Balestra, sarà ospite della nostra Comunità l’amministrazione comunale di Rovereto, Città della Pace e città simbolo della Prima Guerra Mondiale, con la presenza del suo assessore Mauro Previdi.

In continuità con il progetto avviato dall’Associazione Cultura della Pace in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, che ha portato alla realizzazione del calendario “Si Vis Pacem Para Pacem – Rovereto 2018”, si ribadisce una relazione di amicizia e la volontà di conoscenza reciproca. A cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, un’inutile strage che tanto ha fatto soffrire le popolazioni di confine e non solo, questa amicizia con Rovereto ci permette di testimoniare la nostra voglia di nonviolenza quale unica risposta ai conflitti che possano presentarsi.

Sansepolcro, Città della Cultura della Pace, è onorata e orgogliosa di avere in occasione di questo particolare anniversario la visita ufficiale di una rappresentanza di Rovereto, la Città della Pace e della Campana della Pace, realizzata fondendo i cannoni usati durante la prima guerra mondiale, e di continuare con essa un rapporto di collaborazione e di vicinanza che possa testimoniare i valori sui quali le nostre rispettive comunità si ergono.