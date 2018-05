Sansepolcro, bilancio positivo per il progetto “Studenti in Consiglio Comunale”

Si è concluso positivamente a Sansepolcro il progetto di educazione civica “Studenti in Consiglio Comunale – Scuola di cittadinanza attiva”. L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, giunta alla seconda edizione, ha visto quest’anno il coinvolgimento delle classi quarte dell’Istituto Tecnico Commerciale con una serie di incontri con consiglieri ed assessori biturgensi e la partecipazione ai lavori della massima assemblea cittadina.

Il presidente Lorenzo Moretti, principale promotore del progetto, ha espresso grande soddisfazione per il buon esito delle attività che hanno portato i giovani biturgensi ad avvicinarsi al mondo politico ed amministrativo: “I ragazzi hanno avuto modo di interfacciarsi in modo diretto con il presidente del Consiglio e i vari consiglieri ed assessori per capire bene ed approfondire le dinamiche della vita organizzativa e amministrativa della città. Il progetto è culminato con la partecipazione numerosa a vari Consigli comunali per vedere dal vivo i lavori del parlamentino ed analizzare le varie tematiche al vaglio dei gruppi consiliari.”

“L’operazione si è conclusa con la consegna del credito formativo scolastico. L’obiettivo è quello di far proseguire il progetto con l’istituzione della Consulta dei Giovani alla quale potranno accedere tutti i ragazzi di Sansepolcro che vorranno proporre e discutere idee per contribuire in modo attivo alla crescita del Borgo” ha aggiunto Moretti.