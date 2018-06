Sansepolcro, asta per la vendita di un lotto di terreno in Zona Industriale

E’ fissata per giovedì 5 luglio l’asta pubblica con aggiudicazione definitiva ad unico incanto per la vendita al miglior offerente di un lotto di terreno di proprietà comunale e denominato “Lotto di terreno per insediamenti produttivi in Zona Industriale Alto Tevere (Via Malpasso – ex lotto 4)”

L’area in argomento, della superficie catastale di 1.410 metri quadrati, è posta nella Zona Industriale Alto Tevere ed è identificata al N.C.T. del Comune di Sansepolcro al Foglio 82, particelle n. 749, 757, 761, 777, 798. Il prezzo base di gara è di 70.500 euro.

L’asta avrà luogo il giorno giovedì 5 luglio 2018 alle ore 15:00 presso il Servizio Lavori Pubblici di Palazzo Aggiunti, ubicato in Via Matteotti n. 10. Gli aggiudicatari dovranno provvedere al pagamento del prezzo offerto aumentato del 2% per spese istruttorie, oltre al versamento di un acconto pari al 20% dell’importo base presso la tesoreria comunale. Le proposte di acquisto dovranno essere recapitate tramite consegna diretta entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 5 luglio.

Il bando integrale è consultabile nella sezione Albo Pretorio – Bandi di gara e contratti sul sito web del Comune di Sansepolcro (http://www.comune.sansepolcro.ar.it/bandi-gare) , assieme ai recapiti dei Tecnici Comunali per eventuali sopralluoghi.