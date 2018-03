Sansepolcro aderisce alla Giornata Mondiale dell’Autismo: lunedì 2 aprile serie di iniziative in piazza

Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, come stabilito dall’Onu il 18 dicembre 2007.

Anche Sansepolcro aderirà a questa importante ricorrenza con una bella serie di iniziative in piazza Torre di Berta coordinate dall’associazione ValtiberinAutismo in collaborazione con il Comune. L’evento vuole essere un forte messaggio di sensibilizzazione verso le persone affette da autismo, in particolare i ragazzi. Essere genitore di un bambino con autismo richiede grande forza, ma anche curiosità, pazienza, intraprendenza e il coraggio di pensare più in grande.

Il programma della giornata prenderà il via dalle 16:30 con l’apertura del dj Marco Fabbri. Seguirà l’intrattenimento per i bambini a cura Mago Merletto e i Trampolieri dell’Accademia Creativi. Spazio quindi ai giochi con i Balestrieri e all’esibizione degli Sbandieratori, mentre il gruppo Campanari sarà a disposizione per visite al campanile del Duomo. Alle 17:30 divertimento assicurato con lo spettacolo che vedrà la partecipazione straordinaria di 7 Cervelli e Bicio.

Al termine dello show, la giornata si concluderà con l’apericena a cura di Ristorante Fiorentino, Happy Bar e Maggie e la musica dal vivo dei Tacco e Punta.