Sanità: un infermiere ogni 92 abitanti. All’appello mancano 360 professionisti, Grasso: “Assumere non è uno spreco”

“Gli infermieri non sono uno spreco per la sanità pubblica ma un investimento necessario”.

E lo sono ancora di più visto che di personale inoccupato ce ne è a bizzeffe mentre, di contro, gli ospedali e le strutture sanitarie hanno una carenza tangibile di forza lavoro.

Insomma, laureati e professionisti non mancano. Quello che invece manca sono le assunzioni.

Ad esserne convinto è il presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo Giovanni Grasso che, dati alla mano, si è fatto portavoce di quella che è la situazione aretina e della Asl Toscana Sud Est.

L’occasione per ribadire lo stato di salute della professione è il messaggio lanciato dal presidente nazionale in seguito alla divulgazione dei dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Gli infermieri impiegati nel servizio sanitario nazionale come emerge dal documento dell’Oms – sottolinea Grasso – sono carenti in tutta Italia, dove il rapporto con i medici invece di essere di uno a tre come indicato a livello internazionale, crolla a volte fino a sfiorare la parità (1:1), non garantendo un adeguato impegno assistenziale; in questo senso ne mancano oltre 53mila. Il rapporto medici infermieri è in realtà costante nel tempo, ma perché segue le carenze progressive delle due professioni. Il rapporto infermieri medici in ospedale è passato, ad esempio, da 2,48 del 2010 a 2,52 del 2016. Circa il 40% degli infermieri occupati nel Ssn, inoltre, svolge lavoro straordinario, del quale circa il 4,5-5% è in eccesso rispetto ai normali parametri. Questo significa che su 180mila unità di personale, per ridurre di questa percentuale lo straordinario, sarebbero necessarie 49.000 – 54.000 unità aggiuntive, in linea quindi con il personale mancante in base al rapporto infermieri-medici”.

Ad Arezzo i dati sono ancora più preoccupanti. Si calcola che per 92 abitanti vi sia un solo infermiere a disposizione. A livello di ricoveri ospedalieri invece, viene conteggiato che un solo operatore si trova a dover gestire “nella migliore delle ipotesi” anche 12 pazienti insieme. Il rapporto ideale sarebbe di un professionista ogni sei ricoverati.

“E’ evidente come la situazione presenti delle criticità notevoli – spiega ancora Giovanni Grasso – La carenza di personale specializzato porta a non gestire al meglio le criticità e le patologie. Medici ed infermieri sono in calo ovunque ma i bisogni di assistenza da parte della popolazione sono aumentati esponenzialmente visto che l’età media è sempre più avanzata. Inoltre si sta creando, purtroppo, una disaffezione e allontanamento dalla professione. In media i compensi arrivano a 1.400 euro al mese. Quanto quello che guadagna una commessa. Un paragone necessario dove l’accento va posto sul fatto che le due professioni hanno delle caratteristiche e delle responsabilità ben diverse. In altri paesi europei un laureato in scienze infermieristiche arriva a guadagnare cifre ben al di sopra di quelle italiane”.

Dunque come uscire da questa situazione di stallo? Come migliorare la professione e il servizio rivolto ai cittadini?