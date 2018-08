Sanità. Ghinelli e Tanti: “San Donato tra addii e penalizzazioni, è ora di rivedere l’Area Vasta”

E’ in seguito agli addii di Sergio Bracarda e Antonella Valeri, rispettivamente direttore dell’oncologia del San Donato e direttrice di distretto, che il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore alla sanità Lucia Tanti intervengono nuovamente sull’organizzazione attuale delle Asl di area vasta e le ricadute sul territorio aretino.

Lo spunto è appunto quello fornito dai “rumors” su altre possibili scelte che potrebbero ulteriormente penalizzare il presidio ospedaliero aretino.

“Il San Donato è un presidio ospedaliero che vede la presenza di personale medico e paramedico di grande professionalità, in grado di offrire agli aretini prestazioni importanti e con tutte le caratteristiche per essere un’eccellenza. Il ‘male’ della sanità toscana e aretina – continuano Ghinelli e Tanti – è nel sistema impazzito voluto dalla Regione e che noi intendiamo cambiare, non per partito preso, ma perché il fallimento è un dato di fatto. E’ per questo che abbiamo bisogno di tutti, per costringere la Regione ad un passo indietro su una scelta folle che crea enormi difficoltà al personale e ricade sui servizi e sui cittadini, e per portare la Regione ad un tavolo di trattativa serrata su assetti, risorse e prospettive. Ringraziamo tutti quei professionisti della ASL – compresi i livelli apicali spesso oggetto di strali solo in quanto esecutori di politiche regionali – e soprattutto rassicuriamo i cittadini perché l’unica cosa sbagliata ed inefficiente è il disegno politico della Regione. A settembre riapriranno le trattative con Firenze: ci aspetta un autunno caldo, perché noi non accetteremo mai che gli errori della Regione continuino a mortificare il tanto di buono che c’è e che rischia di perdersi tra fughe di chi va e mortificazioni di chi resta. A chi resta diciamo: uniamo le forze, il Comune c’è e non si ferma”.