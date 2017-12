In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, si invita la cittadinanza a non utilizzare contenitori in vetro (bottiglie, bicchieri…) per i brindisi in strada per ragioni di sicurezza nonché di decoro nelle strade cittadine, con particolare attenzione al Centro Storico. Si consiglia inoltre di evitare i botti per sensibilità verso gli animali domestici.