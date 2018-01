Saldi, via vai in centro: partenza positiva. Prevista una spesa di 350 euro a famiglia

La partenza non ha deluso le aspettative. Il via vai di aretini che fin da questa mattina si sono riversati nelle strade del centro e nei negozi fa ben sperare. Come sempre, il primo giorno di saldi è quello che richiama di più l’attenzione dei consumatori: perché la caccia alle occasioni può portare ad affari migliori proprio alla partenza.

“I primi riscontri sono positivi – spiega Valeria Alvisi, vice direttrice di Confesercenti – e le speranze che questa stagione dei saldi vada bene non sono campate in aria”.

I primi riscontri parlano di una maggiore presenza di aretini nei negozi cittadini rispetto allo scorso anno. Non si parla di numeri grandi, ma di una semplice tendenza positiva che solo il tempo potrà confermare. L’andamento vero e proprio si capirà nei prossimi giorni, quando l’euforia iniziale sarà scemata.

Il problema principale resta comunque il potere d’acquisto delle famiglie. “Come negli scorsi anni – spiega Alvisi – gli aretini entrano nei negozi con le idee ben chiare su cosa comprare e non si sbilanciano molto”.Nelle borse finiscono quindi soprattutto cose utili, il cui acquisto probabilmente è stato rinviato proprio all’avvio dei saldi. Difficile che i consumatori dell’Aretino si lascino tentare troppo e si abbandonino allo shopping senza freni.

Gli sconti nelle vetrine vanno già dal 30 al 50 per cento. La spesa media prevista è di circa 170 euro a persona per rinnovare il guardaroba, e dai 300 ai 350 a famiglia.

Un’occasione di risparmio per i consumatori, ma una occasione anche per gli esercenti. Basti pensare che i saldi da soli arrivano addirittura a rappresentare fino al 40 per cento del fatturato.