Controlli Asl alle feste paesane, il comitato sagre: "Prima corsi di formazione e prevenzione"

"I controlli ben vengano, ma prima vorremmo essere formati". Così il referente del comitato sagre interviene in seguito all'annuncio della Asl di una serie di controlli estivi sulle sagre - oltre che su piscine e feste.

E non appena la notizia ha iniziato a circolare il comitato ha contattato la Asl e a breve per i volontari che animano gli stand delle sagre ci sarà un incontro di formazione.

" Tra l' 8 e il 15 maggio - spiega Sisi - si terrà una serata dedicata alla prevenzione. Ci saranno tre medici che illulstreranno gli aspetti ritenuti fondamentali in occasioni di eventi come le sagre".

L'annuncio di un importante impegno del Dipartimento della Prevenzione, del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie della Riabilitazione e della Prevenzione della Asl Toscana sud est - che garantiranno attività di prevenzione, controllo e vigilanza anche nei fine settimana con uno specifico programma - è stato dato ieri dalla Asl.

La notizia è velocemente rimbalzata nel mondo delle sagre e in poche decine di minuti sono stati stabiliti i primi contatti con la Asl per organizzare l'incontro dedicato alla prevenzione.

Naturalmente le attività del dipartimento non riguarderanno solo le sagre. Il progetto, realizzato grazie ad un accordo con le organizzazioni sindacali del comparto, prevede che i tecnici svolgano attività a tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e della sicurezza dei lavoratori in contesti che si svolgono esclusivamente, o prevalentemente, il sabato e la domenica, o che in questi giorni presentino un maggiore rischio. Le attività in programma riguarderanno le manifestazioni pubbliche, le sagre e le feste paesane, insieme alle piscine estive, al controllo negli stabilimenti balneari, ai panifici e alle pasticcerie.