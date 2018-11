Una città vestita a festa. La ruota panoramica, il planetario e le prime visite a Babbo Natale

Quasi due mesi di eventi.

La città del Natale è ufficialmente cominciata e da oggi gli aretini sono stati catapultati in una dimesione di festa.

Il centro storico fino al 6 gennaio ospiterà un lungo susseguirsi di appuntamenti, iniziative e manifestazioni. Tanti i visitatori, da fuori e non, che non hanno voluto perdere il primo giorno dal clima natalizio.

Le attrazioni

Il “Christmas village” rimarrà allestito fino al 6 gennaio al Prato. Qui oltre alla ruota panoramica è possibile pattinare su una pista del ghiaccio circolare di circa 120 metri, mentre cupole geodetiche a forma di igloo ospitano un'area bambini e un ice bar regalando brividi di divertimento a grandi e piccini. Sempre al Prato un’ulteriore cupola geodetica accoglie un planetario che al suo interno offre proiezioni fulldome theater.

E, grazie a LargaBanda, il Christmas Village sarà coperto da un’area wi-fi free così che tutti potranno condividere i momenti più belli usando l’hashtag #arezzocittadelnatale2018.

La mappa Dove, quando e come partecipare agli eventi

Non mancheranno casine di legno che proporranno prodotti enogastronomici e di artigianato.

Fino al 26 dicembre, il Prato ospita anche un grande villaggio Lego: 400 metri quadrati di esposizione, mostra e laboratori pick&build dove ogni sabato e domenica è possibile realizzare una costruzione da portare a casa.

In Piazza Grande, sempre fino al 26 dicembre, tornano i Mercatini di Natale curati da Confcommercio Arezzo con il Villaggio Tirolese. All’interno del Palazzo della Fraternita dei Laici la Casa di Babbo Natale offrirà laboratori per bambini e fine settimana ci saranno gli eventi collaterali.

Le immagini dell'inaugurazione

Da non perdere, le visite guidate alla scoperta del centro storico, grazie allo speciale itinerario “Arezzo e la magia del Natale” e i mercatini di Piazza San Iacopo e Piazza Risorgimento.

E nel periodo natalizio tutta la città sarà animata da attrazioni luminose, allestimenti a tema, concerti e spettacoli che regaleranno atmosfere uniche e imperdibili fondendosi a meraviglia con il patrimonio artistico e culturale di Arezzo.

In occasione di Arezzo Città del Natale, Atam spa ha previsto che nei giorni dall’8 al 25 dicembre le aree di parcheggio Mecenate e Baldaccio avranno il costo di 1 euro per l’intera giornata per tutti gli utenti.