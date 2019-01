Rsa Pescaiola: festeggia 1 anno con famiglie e Ausl mentre si prepara al raddoppio

La Rsa di Pescaiola compie un anno e la cooperativa sociale Koinè, insieme all’Usl Toscana sud est e al Comune di Arezzo, organizza un pomeriggio di riflessione e confronto dedicato agli operatori del settore, alle famiglie, alle organizzazioni sociali di territorio. Per valutare il suo funzionamento e per annunciare che tra poco saranno attivati anche i locali a piano terra.

Attualmente la Rsa – a titolarità Usl e gestione Koinè - ospita gli anziani che erano nella Rsa Ninci. E lo fa in una struttura moderna, di elevatissimo livello qualitativo e la cui attivazione ha anche costituito elemento essenziale della strategia del Comune di Arezzo per il contrasto del degrado nelle periferie urbane. L’intervento – progettato e realizzato da Koinè - ha potuto usufruire anche dei finanziamenti del bando periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il primo anniversario della Rsa di Pescaiola sarà occasione di verifica di questo primo anno di esperienza. Quindi la valutazione dell’impatto che il trasferimento ha prodotto sui livelli di benessere delle persone e di prima analisi oggettiva dell’interazione tra qualità dell’ambiente e benessere organizzativo ed assistenziale. Sarà poi presentato il secondo e ultimo elemento dell’intervento: la struttura a piano terra, adesso autorizzata ai sensi di legge e in via di attivazione, ospiterà servizi per le persone anziane e l’ipotesi, concordata tra Usl e Koinè, è che i destinatari siano i pazienti dell’ospedale che hanno bisogno di cure intermedie prima di rientrare nelle loro case.

L’incontro si terrà giovedì 31 gennaio, con inizio alle ore 17, nella Rsa di via Alessandro dal Borro. I primi interventi saranno quelli di Donatella Frullano, Responsabile Ufai Zona Distretto Aretina; Luisella Bolgi, Direttore Rsa e Gabriella Terziani, Coordinatore gestione Rsa.

A Paolo Peruzzi, Direttore Koinè, il compito di raccontare il primo anno di attività. Lo farà con Enrico Desideri, Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est; Evaristo Giglio, Direttore Zona Distretto Aretina e Lucia Tanti, Assessore Politiche Sociali del Comune di Arezzo

Alle 18, concluderà l’incontro Grazia Faltoni, presidente Koinè, che presenterà la nuova struttura a piano terra, recentemente autorizzata, nella quale sono previsti 25 posti letto e 6 posti di ospitalità diurna che andranno ad ampliare e diversificare la gamma dei servizi agli anziani nel nostro territorio.