Ritorno sui banchi: i presidi aretini considerano le loro scuole tra le migliori d’Italia. Il dettaglio

Si avvicina l’apertura delle scuole (17 settembre), ma quale è lo stato di salute di quelle della provincia? Tempo fa era stato presa in considerazione una ricerca secondo cui le scuole aretine sono promosse a pieni voti. Chi lo dice? I presidi stessi. Il risultato fa parte di un’analisi nazionale condotta da Italiani.Coop pubblicata in una serie di grafici dal Sole 24 Ore. Vero è che chi ha dato le pagelle è anche il responsabile delle strutture scolastiche, ma lo ha fatto attraverso dei test – identici in tutta Italia – che sono questionari di autovalutazione.

Vale però la pena di approfondire i parametri presi in considerazione, che sono: gli esiti, i processi e le pratiche educative e didattiche, i processi e le pratiche gestionali e organizzative.

La ricerca

Insomma, i dirigenti scolastici si sono messi a giudicare i propri istituti, il Miur (il ministero dell’Istruzione) ha poi raccolto i dati per pubblicarli in formato open. E’ emerso che la Toscana si trova in una posizione mediana rispetto alle altre regioni d’Italia: chi ha ottenuto la valutazione migliore, 5,1 su un massimo di 7, sono il Friuli Venezia-Giulia e le Marche. All’interno dei confini regionali però Arezzo svetta, al pari di Siena, proprio con una valutazione di 5,1. La due province brillano però anche in un contesto nazionale: sono 12esima (Siena) e 13esima (Arezzo). Il quadro toscano è così diviso: 1. Siena e Arezzo 5,1; Firenze e Grosseto 5; Prato, Massa Carrara e Pistoia 4,9; Lucca, Livorno e Pisa 4,8.

Il quadro nazionale

Immagine tratta da Infodata del Sole 24 Ore

Interessante è cercare di capire, parametro per parametro, come è stata valutata mediamente la scuola della provincia. Ed ecco le risposte che i presidi hanno fornito: tutto bene, tranne l’inciampo sui risultati delle prove standard nazionali.

Il quadro provinciale

Immagine tratta da Infodata del Sole 24 Ore

@MattiaCialini