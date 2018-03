Ripristinata la strada di accesso al Podere la Fossa

L’inverno ormai agli sgoccioli continua a lasciare i suoi strascichi, soprattutto dopo le ondate di maltempo che hanno interessato anche il Casentino nelle ultime settimane.

E’ stata ripristinata – spiegano dalla unione dei comuni del Casentino – nel Comune di Chiusi della Verna la strada di accesso al Podere La Fossa, in Vallesanta, fra le località di Rimbocchi e Corezzo. La via di comunicazione era stata interessata da un movimento franoso dovuto alle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi. Come informa il Sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, “La località è abitata e la frana di fatto aveva isolato questa abitazione. È stato possibile intervenire in somma urgenza attraverso la Protezione Civile per riattivare l’accessibilità; l’intervento è stato realizzato dalle maestranze dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Nel pomeriggio del 27 marzo la strada è stata normalmente riaperta. Ringrazio sia le squadre che hanno effettuato l’intervento sia la Protezione Civile Regionale che anche in un momento di ripetute emergenze ha compreso l’importanza di questo intervento in zona rurale e montana consentendoci di lavorare con celerità”.