La Cgil ha deciso di rinviare, in segno di lutto per la tragedia all’Archivio di Stato, la presentazione dell'”Auditorium popolare Bruno Buozzi” e della scuola sindacale che era stata programmata per domani, sabato 22 settembre. Una decisione presa nel rispetto dei lavoratori scomparsi e delle loro famiglie ma anche per confermare che l’attenzione generale deve essere concentrata sui temi della vita e della sicurezza sul lavoro.