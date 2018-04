Rinnovo della patente alla Asl? Molte lamentele dai cittadini: “Non si può prenotare, mancano i medici”

Disservizi e mancanza di risposte adeguate da parte di alcuni cittadini che per evitare ritardi hanno cercato di mettersi in fila presso la Asl per il rinnovo della patente, con le nuove modalità.

Una legge recente ha infatti tolto questo passaggio dai Lea, i livelli essenziali di assistenza, quindi la visita medica non è più svolta in forma diretta dalla Usl , ma solo attraverso la libera professione e pertanto le prenotazioni non possono più essere effettuate al CUP, ma solo tramite gli uffici ammnistrativi dedicati a tale attività.

Era stata la stessa Asl Toscana Sud Est ad annunciare il cambiamento pochi giorni fa:

Dal 1 aprile, per il Distretto di Arezzo, l’attività certificativa per il conseguimento e rinnovo della patente di guida (A e B), rilascio patentino ciclomotore, patenti di caccia e porto d’armi, certificati di sana costituzione, cessione del quinto, verrà effettuata in attività di libera professione intramoenia, in quanto non più compresa nei LEA (Livelli essenziali di assistenza). Queste prestazioni, che fino ad ora venivano effettuate presso la Casa della Salute di Via Guadagnoli ad Arezzo, a Subbiano, Monte San Savino e Badia Al Pino, adesso si svolgeranno in maniera centralizzata all’ospedale San Donato presso gli ambulatori della libera professione il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30. Per le prenotazioni delle visite relative alle certificazioni, i cittadini possono contattare la segreteria della Libera professione al numero 800 575 575 da telefono fisso e al numero 199 199 575 da telefono cellulare. La prenotazione può essere effettuata anche di persona direttamente agli ambulatori della Libera professione, quarta scala, secondo piano dell’ospedale.

Ma a quanto pare il nuovo meccanismo non funziona, quando il cittadino chiama, si inceppa, come racconta Rodolfo Rossi:

“Molti cittadini si lamentano perché questo percorso non funziona. Ebbene ho voluto verificare personalmente e con un mese di anticipo rispetto alla scadenza , sono andato alla USL della mia zona di residenza per prenotare la visita medica per il rinnovo della patente, percorso libera professione. Non è stato possibile, con tante scuse dell’incolpevole addetta allo sportello, perché non essendo state predisposte le liste e gli orari da parte dei medici , non possono essere dati gli appuntamenti della serie “richiamare prego”.

E allora ? Se si vuole guidare la macchina è necessario rivolgersi alle agenzie private o agli sportelli dell’ACI, altrimenti ti attacchi al tram in attesa che anche la Asl faccia sul serio la sua parte.”

Una soluzione dovrà essere trovata in tempi brevi dal servizio pubblico.