Rifiuti nel canale e due pneumatici lungo la strada: la segnalazione

Quanti rifiuti in un canale di scolo. Anche recenti. Le immagini che accompagnano questa segnalazione sono eloquenti e si riferiscono al canale che corre laterale alla strada che dalla stazione di Olmo corre verso la statale 73, passando per intenderci per il centro ippico di San Zeno e la Telecontrol.

Ci sono pezzi di giochi, ferri vecchi, addirittura due pneumatici abbandonati sul ciclio della strada, come se qualcuno avesse fatto un pit stop proprio lì. La segnalazione arriva da chi la frequenta spesso nel tempo libero per passeggiate e oltre ad assistere al pericoloso degrado in cui si trova l'asfalto della strada si è imbattuto in questa discarica a cielo aperto che inquina il territorio e le acque che scolano proprio nel canale.

Chi se ne deve occupare? Il Comune? Sei Toscana? Il Consorzio di Bonifica? Fate voi, basta che fate.

Gallery