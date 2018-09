Riapre lo sportello su orientamento sessuale e identità di genere dell’Arcigay: “Nel 2018 presi in carico i casi di 10 giovani in crisi”

Lo sportello di ascolto e accoglienza LGBTI+, uno dei servizi offerti dall’associazione “Chimera Arcobaleno” Arcigay Arezzo, riapre l’attività settimanale da Sabato 8 settembre, sempre dalle ore 16 alle 18 con accesso libero, riservato e gratuito, presso la sede Arci Arezzo (via Garibaldi n. 135).

E’ uno spazio – spiega la nota – di primo ascolto e di sostegno rivolto a tutte le persone gay, lesbiche, bisex, transgender, intersex, asessuali ed anche ai loro familiari o amici, con l’obiettivo di accogliere e sostenere chiunque abbia necessità di confrontarsi o ricevere informazioni su tutti gli aspetti che ruotano intorno all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Dall’inizio del 2018 sono già stati oltre 10 gli accessi al servizio, il gruppo di volontari e volontarie, opportunamente formato, ogni sabato pomeriggio ha accolto prevalentemente: uomini quarantenni con difficoltà a vivere serenamente il proprio orientamento sessuale, giovani ragazzi stranieri fuggiti dai propri paesi d’origine perché perseguitati in quanto omosessuali e con necessità di integrazione qui, ma anche persone transessuali e ragazze giovanissime provenienti da tutta la provincia di Arezzo. Il team di Chimera Arcobaleno è in grado di accogliere con empatia e senza giudizio anche chiunque viva una situazione di disagio a causa discriminazioni o bullismo, di indirizzare verso professionisti di riferimento o altre associazioni (es: supporto per affrontare il percorso di transizione o l’esperienza dell’omogenitorialità) e di fornire informazioni sul mondo LGBTI. Lo sportello di ascolto e accoglienza – e la relativa formazione dei volontari – sono totalmente autofinanziati da Arcigay Arezzo che ha a cuore il benessere di tutta la comunità LGBTI+ aretina; questo servizio si affianca al Telefono Amico 342 6456231, una linea telefonica attiva ogni pomeriggio dalle 15 alle 20 nei giorni feriali per rispondere ad interrogativi su orientamento sessuale o identità di genere, raccogliere denunce di atti discriminatori o omofobi e fornire informazioni su tutte le attività dell’associazione. Da oggi il numero telefonico è attivo anche su whatsapp, a cui quindi è possibile scrivere gratuitamente per un primo contatto. Per informazioni complete su tutte le attività dell’associazione è online il sito internet www.chimerarcobaleno.org